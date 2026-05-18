New York: seduta molto difficile per Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Pressione sulla società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lumentum Holdings. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 934,8 USD. Primo supporto visto a 872,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 850,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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