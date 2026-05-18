New York: seduta molto difficile per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Lumentum Holdings . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 934,8 USD. Primo supporto visto a 872,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 850,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```