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USA, richieste di mutui settimanali in calo dell'1,6%

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui settimanali in calo dell'1,6%
(Teleborsa) - Scendono le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 24 aprile, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo dell'1,6%, dopo il +7,9% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 4,4%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito dell'1,2%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 6,37% dal 6,35% precedente.

(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )
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