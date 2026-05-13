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USA, richieste di mutui settimanali in aumento

Nella settimana all'8 maggio

Economia, Macroeconomia
USA, richieste di mutui settimanali in aumento
(Teleborsa) - Tornano a salire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana all'8 maggio, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento dell'1,7%, dopo il -4,4% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso dello 0,8%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito del 3,8%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti appena al 6,46% dal 6,45% precedente.

(Foto: Gerd Altmann / Pixabay)
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