Parigi: rosso per LVMH

(Teleborsa) - Ribasso per la holding francese , che presenta una flessione del 2,57%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Tecnicamente, LVMH è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 490,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 483,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 497,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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