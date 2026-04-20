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Parigi: rosso per LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: rosso per LVMH
(Teleborsa) - Ribasso per la holding francese, che presenta una flessione del 2,57%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, LVMH è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 490,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 483,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 497,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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