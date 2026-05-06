Parigi: LVMH in rally
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la holding francese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,67%.
Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LVMH rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo della multinazionale del lusso ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 484,5 Euro. Supporto a 461,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 507,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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