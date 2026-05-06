Parigi: andamento rialzista per Bouygues

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Bouygues mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,66%, rispetto a +0,88% dell' indice di Parigi ).





La tendenza di breve di Bouygues è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 54,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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