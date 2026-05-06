Parigi: andamento rialzista per Bouygues
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Bouygues mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,66%, rispetto a +0,88% dell'indice di Parigi).
La tendenza di breve di Bouygues è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 51,77. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 54,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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