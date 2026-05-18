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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto sanitario italiano
In breve
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18 maggio 2026 - 15.00
Si abbattono le vendite sull'
indice delle aziende sanitarie
, che continua la giornata a 187.782,63 punti, in forte calo dell'1,55%.
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