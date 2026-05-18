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Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto sanitario italiano
Si abbattono le vendite sull'indice delle aziende sanitarie, che continua la giornata a 187.782,63 punti, in forte calo dell'1,55%.
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