Piazza Affari: performance negativa per Fineco
(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader italiano nell'equity trading, in flessione del 3,66% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Fineco rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Fineco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Fineco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 20,63 Euro. Primo supporto a 20,46. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```