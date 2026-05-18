Piazza Affari: rosso per Revo Insurance

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo assicurativo specializzato nel ramo danni , con un ribasso del 3,45%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Revo Insurance rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Revo Insurance mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 22,02 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 22,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 21,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```