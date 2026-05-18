Piazza Affari: seduta difficile per Mondadori

(Teleborsa) - Retrocede molto il gruppo editoriale , che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,08%.



Lo scenario su base settimanale di Mondadori rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società che opera nel settore dei media rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,018 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,979. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,057.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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