Mondadori, Berlusconi: grande successo della trasformazione, sviluppo trainato dai libri

(Teleborsa) - I risultati 2025 del Gruppo Mondadori
"confermano il grande successo della trasformazione completata negli anni precedenti
: una trasformazione profonda, che ha consentito all'azienda di fronteggiare i cambiamenti strutturali e irreversibili del settore". Lo ha detto la presidente Marina Berlusconi
a seguito dell'assemblea degli azionisti
che ha approvato il bilancio.
"Il nostro sviluppo è trainato soprattutto dai libri
, da cui derivano l'85% dei ricavi consolidati e dei margini, ma anche da importanti operazioni strategiche nel digitale, come l'ingresso in Edilportale e la creazione di Mondadori Digital - ha spiegato - In un contesto di mercato oggettivamente complesso, il Gruppo ha dato prova di solidità e capacità di adattamento. Grazie a una chiara visione industriale, abbiamo ottenuto risultati positivi in ogni area di business".
"Questi traguardi sono la base di partenza per il nostro sviluppo futuro - ha detto la presidente - Guardiamo al 2026 con molta fiducia
, forti anche di un piano pluriennale concentrato su obiettivi di crescita ed efficienza, che consoliderà la nostra competitività e la capacità di generare valore. La solidità patrimoniale del Gruppo, inoltre, ci permette di valutare e cogliere ogni nuova opportunità che il mercato saprà offrire. Alcune importanti operazioni sono già in corso di perfezionamento".
"Insomma, il Gruppo Mondadori è forte e robusto
, e questa è una buona notizia anche per il nostro Paese, perché dimostra come il libro stia mantenendo una grande vitalità", ha sottolineato Berlusconi.