Milano 10:46
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Piazza Affari: in calo Sesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Sesa
Sottotono la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che passa di mano con un calo del 2,13%.
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