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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un -0,06%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 184,35. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 185,19. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 183,92.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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