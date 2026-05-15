Analisi Tecnica: EUR/YEN del 14/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 maggio
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un -0,06%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 184,35. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 185,19. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 183,92.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)