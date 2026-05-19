Milano 14:15
48.617 -0,11%
Nasdaq 18-mag
28.994 0,00%
Dow Jones 18-mag
49.686 +0,32%
Londra 14:15
10.376 +0,51%
Francoforte 14:16
24.619 +1,28%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio

Chiusura in rosso per l'Hang Seng Index, che termina la seduta segnando un calo dell'1,11%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice della Borsa di Hong Kong, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25.437,2. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26.151,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25.199,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```