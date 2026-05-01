Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Sottotono l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un calo dell'1,28%.
Le implicazioni di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 26.032,3 con primo supporto visto a 25.600,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25.424.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)