Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 13:43
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Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Sottotono l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un calo dell'1,28%.

Le implicazioni di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 26.032,3 con primo supporto visto a 25.600,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25.424.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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