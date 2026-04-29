Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Chiusura negativa per l'Hang Seng Index, con un ribasso dello 0,95%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26.002,1. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25.518,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 25.357,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)