Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile
Sessione moderatamente positiva quella del 21 aprile, per l'Hang Seng Index, che termina gli scambi in salita a 26.487,5.
L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.667,5 e primo supporto individuato a 26.127,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.207,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)