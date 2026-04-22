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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 aprile

Sessione moderatamente positiva quella del 21 aprile, per l'Hang Seng Index, che termina gli scambi in salita a 26.487,5.

L'esame di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.667,5 e primo supporto individuato a 26.127,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.207,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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