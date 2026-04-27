Milano 12:09
47.769 +0,24%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
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Londra 12:09
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Francoforte 12:09
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile

Giornata negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,84%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del CAC 40. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8.273,8, con il supporto più immediato individuato in area 8.099,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8.040,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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