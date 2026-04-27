Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Giornata negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,84%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del CAC 40. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8.273,8, con il supporto più immediato individuato in area 8.099,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 8.040,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)