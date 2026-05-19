Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 maggio
Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,43%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10.251,7. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10.429,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 10.606,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)