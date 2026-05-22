Milano 9:43
49.414 +0,50%
Nasdaq 21-mag
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Dow Jones 21-mag
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Londra 9:43
10.486 +0,40%
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,27%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.545,3, mentre il primo supporto è stimato a 10.297,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.793,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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