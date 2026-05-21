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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,53%

Il DAX chiude a 24.606,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,53%
Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,53% e archivia la seduta a 24.606,77 punti.
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