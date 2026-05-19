Milano
17:35
48.355
-0,65%
Nasdaq
20:37
28.941
-0,18%
Dow Jones
20:37
49.522
-0,33%
Londra
17:35
10.331
+0,07%
Francoforte
17:35
24.401
+0,38%
Martedì 19 Maggio 2026, ore 20.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,04% alle 19:30)
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,04% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 28.983,57 punti
In breve
,
Finanza
19 maggio 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile -0,04% alle 19:30 e scambia a 28.983,57 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,17% alle 19:30)
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in forte ribasso -1,84% alle 19:30
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,12%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,78%
Argomenti trattati
USA
(314)
·
Nasdaq 100
(99)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,02%
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,71%
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,05%)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (-0,17%)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,08%)
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,04%
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto