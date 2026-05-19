Milano 17:35
48.355 -0,65%
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28.941 -0,18%
Dow Jones 20:37
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Londra 17:35
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Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,04% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 28.983,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (-0,04% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile -0,04% alle 19:30 e scambia a 28.983,57 punti.
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