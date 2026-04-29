Milano 29-apr
0 0,00%
Nasdaq 29-apr
27.187 +0,58%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 29-apr
10.213 -1,16%
Francoforte 29-apr
23.955 -0,27%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,57%

Il Dow Jones termina a 48.861,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,57%
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,57%, con chiusura a 48.861,74 punti.
Condividi
```