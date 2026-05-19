BPER Banca colloca con successo emissione obbligazionaria additional Tier 1 per 500 mln

(Teleborsa) - BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria Additional Tier 1 con durata perpetua, richiamabile il 26 settembre 2031 e, successivamente, a ogni data di pagamento cedola, per un ammontare pari a 500 milioni euro.



Si tratta della prima emissione realizzata dalla Banca nel 2026, dedicata a investitori istituzionali, con reset spread pari a 325,6bps, il più basso di sempre per emissioni Additional Tier 1 di BPER, inferiore di circa 32bps rispetto alla precedente emissione effettuata nel novembre scorso, tra i tre più bassi mai registrati da una banca italiana e tra i più bassi in Europa.



I Titoli sono stati collocati alla pari con cedola fissa, pagabile semestralmente, pari al 6,20% fino alla First Reset Date. Qualora la Banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni, rilevato alla First Reset Date, aumentato del reset spread di 325,6bps.



A fronte di un contesto di mercato complesso e volatile, caratterizzato da una persistente incertezza macroeconomica e geopolitica, l’emissione ha registrato un forte interesse da parte di circa 130 investitori, con una raccolta ordini che, nel corso del collocamento, ha raggiunto il picco di oltre 2 miliardi euro. La solida e ben diversificata domanda ha consentito di fissare l’ammontare finale a Euro 500 milioni e di ridurre il livello della cedola, inizialmente indicata in area 6,625%, al 6,20%.



L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (65%). La distribuzione geografica ha visto la partecipazione di investitori esteri – tra cui Francia (33%), Regno Unito & Irlanda (31%) – e italiani (13%).



Il pagamento della cedola è discrezionale e soggetto a talune limitazioni. L’emissione prevede, inoltre, la riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente CET1 della Banca e/o del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125%.



UBS ha agito in qualità di Structuring Advisor, Global Coordinator e Joint Lead Manager mentre Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e UniCredit hanno operato in qualità di Joint Lead Manager.



Il rating atteso dei Titoli è Ba2 e BB, rispettivamente da parte di Moody’s e DBRS.







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