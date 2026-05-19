Difesa, seduta tonica per i titoli europei su accordo Svezia-Francia e upgrade di Citi

(Teleborsa) - Seduta tonica, sin dalla mattinata, per le azioni europee del settore difesa sulla scia del maxi accordo navale Svezia-Francia e l'upgrade di Citi Group su Rheinmetall e Saab.



La Svezia ordinerà quattro navi da guerra alla Francia, che le consentirà di triplicare la sua capacità di difesa aerea, ha annunciato martedì mattina il Paese nordico. L'acquisto delle fregate francesi di difesa e intervento da Naval Group ha un valore di circa 40 miliardi di corone svedesi (4,25 miliardi di dollari) e la prima consegna è prevista per il 2030. Si tratta del più grande investimento nella difesa della Svezia dagli anni '80, ha dichiarato il Primo Ministro Ulf Kristersson in una conferenza stampa a Stoccolma.



La società svedese Saab , designata a fornire sistemi radar e armamenti per le imbarcazioni nonostante abbia perso la gara per la costruzione navale, è balzata in prossimità del +5%, e al momento viaggia oltre il +4,0%.



Proseguono sostenuti i guadagni di Rheinmetall e Thales , al momento in area +3%; BAE Systems e Leonardo muovono in area +2,0% e Dassault Aviation viaggia in rialzo di un punto e mezzo percentuale.



Altro elemento catalizzatore per il settore è stato il doppio upgrade di Citi Group . Gli analisti hanno alzato il rating delle azioni Saab a "Neutral" con un target price a 527 corone e quello del produttore tedesco di munizioni Rheinmetall a "Buy" con un target price di 1.408 euro, citando un recente calo nel settore della difesa europeo.



Secondo gli analisti, la crescita prevista dell'11% per Saab nel periodo 2030-2035 è già in gran parte scontata dal mercato.



Rheinmetall dovrebbe beneficiare della crescita del budget per la difesa tedesco, ha affermato Citi, sottolineando che la Germania ha rappresentato solo il 38% del fatturato dell'azienda lo scorso anno e che il resto d'Europa continuerà a "crescere a un ritmo considerevolmente più rapido". Inoltre, l'azienda è ben posizionata per trarre vantaggio dall'esposizione a settori in rapida crescita come i droni, lo spazio e i sistemi terrestri, hanno aggiunto.



Si prevede che le aziende europee del settore della difesa beneficeranno del rafforzamento delle capacità militari da parte dei governi e della decisione della NATO dello scorso anno di aumentare la spesa per la difesa dal 2% al 5% del prodotto interno lordo entro il 2035.



Il tutto in un contesto in cui resta alta l'incertezza sugli sviluppi in Medioriente. l’Iran ha inviato una proposta di pace agli Stati Uniti tramite intermediari pakistani, chiedendo un cessate il fuoco su tutti i fronti, la rimozione delle sanzioni e il ritiro delle forze statunitensi dalla regione. Tuttavia, secondo Reuters i termini non sarebbero sostanzialmente diversi dalle proposte precedenti che il presidente Trump aveva definito "spazzatura" la settimana scorsa, e la televisione di Stato iraniana ha interpretato la pausa di Trump sui nuovi attacchi come una ritirata dettata dalla "paura".















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