Francoforte: positiva la giornata per Merck KGaA
(Teleborsa) - Bene la compagnia farmaceutica tedesca, con un rialzo dell'1,83%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società chimico-farmaceutica. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Merck KGaA evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 121 Euro. Primo supporto a 118,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 116,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```