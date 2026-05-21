Francoforte: balza in avanti Merck KGaA

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia farmaceutica tedesca , che lievita del 2,53%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck KGaA rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 127,3 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 123,7. L'equilibrata forza rialzista della società chimico-farmaceutica è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 130,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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