Francoforte: scambi al rialzo per Bayer
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimico-farmaceutica, che lievita del 2,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,04%, rispetto a +1,27% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Lo scenario del produttore tedesco di farmaci che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 38,12 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 39,39. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 37,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```