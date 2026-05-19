Francoforte: scambi al rialzo per Bayer

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia chimico-farmaceutica , che lievita del 2,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Bayer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,04%, rispetto a +1,27% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Lo scenario del produttore tedesco di farmaci che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 38,12 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 39,39. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 37,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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