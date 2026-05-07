Francoforte: si concentrano le vendite su Bayer

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia chimico-farmaceutica , che presenta una flessione del 2,08% sui valori precedenti.



Il trend di Bayer mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore tedesco di farmaci rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 38,42 Euro, mentre i supporti sono stimati a 37,19. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 39,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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