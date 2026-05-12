Bayer utile 1° trimestre sale a 2,8 miliardi, confermato outlook 2026

(Teleborsa) - Bayer ha annunciato risultati trimestrali solidi, grazie alla forte crescita del settore Crop Science, ed ha confermato le previsioni per il 2026. Nel primo trimestre, si è registrato un utile netto di 2,8 miliardi di euro, mentre l'EPS si è portato a 2,71 euro (+12,9%).



L'EBITDA, al netto delle voci straordinarie, è stato pari a 4,45 miliardi di euro, in aumento del 9% rispetto all'anno precedente. Il fatturato del gruppo è cresciuto del 4,1% al netto delle variazioni valutarie e delle fluttuazioni di portafoglio, raggiungendo i 13,41 miliardi di euro.



Bayer ha indicato che la solida performance della divisione Crop Science (EBITDA +18%) ha compensato la minore redditività del settore farmaceutico (EBITDA -7,5%), anche se le vendite del farmaco antitumorale Nubeqa e del trattamento per le malattie renali Kerendia sono aumentate notevolmente.



Il free cash flow si è attestato a -2,32 miliardi di euro, principalmente a causa dei maggiori pagamenti per accordi extragiudiziali relativi alle cause legali riguardanti il ??glifosato e i PCB.



Bayer ha confermato le previsioni per il 2026, indicando un fatturato annuo compreso tra 44,5 e 46,5 miliardi di euro e un EBITDA ante oneri straordinari compreso tra 9,4 e 9,9 miliardi di euro.

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