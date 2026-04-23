Francoforte: calo per United Internet

(Teleborsa) - Pressione su United Internet , che tratta con una perdita dell'1,89%.



La tendenza ad una settimana di United Internet è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di United Internet confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,27 Euro con primo supporto visto a 26,83. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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