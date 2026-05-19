Giappone, PIL atteso in crescita nel primo trimestre

(Teleborsa) - L'economia giapponese registra una crescita superiore alle attese nel 1° trimestre del 2026. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese, il Prodotto Interno Lordo (PIL) ha mostrato un incremento dello 0,5% su trimestre, contro la salita dello 0,4% stimata dagli analisti e dopo il +0,2% del trimestre precedente (dato rivisto da +0,3%).



Su anno il PIL è balzato del 2,1% rispetto al +1,7% indicato dal consensus e contro il +0,8% precedente.



Bene i consumi privati, cresciuti dello 0,3% su trimestre (attese +0,2%) e gli investimenti (+0,3%) superiori alle aspettative (+0,2%).

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