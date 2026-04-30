Appuntamenti macroeconomici del 30 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 30/04/2026
01:50 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 1%; preced. -2%)
01:50 Giappone: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,9%; preced. -0,2%)
07:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 32,8 punti; preced. 33,3 punti)
07:30 Francia: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
07:30 Francia: Consumi familiari, mensile (atteso 0,7%; preced. -1,4%)
08:00 Germania: Prezzi import, mensile (atteso 3,6%; preced. 0,3%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,6%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 1%; preced. 1%)
08:45 Francia: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,4%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 1,7%)
08:45 Francia: Occupazione, trimestrale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,8%)
09:55 Germania: Tasso disoccupazione (atteso 6,3%; preced. 6,3%)
10:00 Germania: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,1%; preced. 0,3%)
10:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
10:30 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 0,9%; preced. 1,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,6%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,6%; preced. 1,7%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,5%)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 2,2%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)
14:30 USA: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,7%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 214K unità)
15:45 USA: PMI Chicago (atteso 54,8 punti; preced. 52,8 punti)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 83 Mld piedi cubi; preced. 103 Mld piedi cubi)
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