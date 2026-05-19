Appuntamenti macroeconomici del 19 maggio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 19/05/2026
01:50 Giappone: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,3%)
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. -2%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 25,9K unità; preced. 26,8K unità)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 4,9%; preced. 4,9%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso 6,5 Mld Euro; preced. 11,5 Mld Euro)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,2%; preced. 1,5%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 73,7 punti)
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