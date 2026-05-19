SSP accelera nel secondo semestre: vendite in crescita del 3%, confermata la guidance annuale

(Teleborsa) - SSP Group , proprietaria del marchio Upper Crust, ha registrato un aumento del 3% delle vendite like-for-like (a parità di perimetro) nelle prime sei settimane del secondo semestre fiscale.



Il gruppo ha inoltre confermato le previsioni annuali, dichiarando che l'outlook resta in linea con le aspettative del mercato nonostante le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Medio Oriente.



La società ha evidenziato una domanda resiliente nel settore travel food & beverage, sostenuta dalla continua ripresa dei flussi di viaggio internazionali negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie.







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