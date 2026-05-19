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/ Londra: exploit di Airtel Africa
Londra: exploit di Airtel Africa
Migliori e peggiori
,
In breve
19 maggio 2026 - 09.50
Grande giornata per l'
azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,67%.
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