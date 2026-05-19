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Londra: exploit di Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: exploit di Airtel Africa
Grande giornata per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,67%.
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