Londra: prevalgono le vendite su Airtel Africa

(Teleborsa) - Si muove in perdita l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,47% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Airtel Africa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Airtel Africa confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,583 sterline con primo supporto visto a 3,26. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,151.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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