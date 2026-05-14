Londra: scambi in positivo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Avanza l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che guadagna bene, con una variazione del 3,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Airtel Africa rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Airtel Africa evidenzia un declino dei corsi verso area 3,579 sterline con prima area di resistenza vista a 3,783. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,447.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```