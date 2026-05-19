Madrid: positiva la giornata per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,69%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cellnex Telecom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Cellnex Telecom ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 29,59 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 30,2, mentre il primo supporto è stimato a 28,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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