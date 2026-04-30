Milano 10:32
47.542 -0,53%
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Dow Jones 29-apr
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Madrid: giornata depressa per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Rosso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che sta segnando un calo del 3,46%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cellnex Telecom rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 28,14 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 27,31. L'equilibrata forza rialzista di Cellnex Telecom è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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