Madrid: giornata depressa per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Rosso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che sta segnando un calo del 3,46%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Cellnex Telecom rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 28,14 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 27,31. L'equilibrata forza rialzista di Cellnex Telecom è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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