Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Avanza la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cellnex Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cellnex Telecom rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,44 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,16. Il peggioramento di Cellnex Telecom è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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