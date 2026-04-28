Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom
(Teleborsa) - Avanza la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che guadagna bene, con una variazione del 2,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cellnex Telecom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cellnex Telecom rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 28,44 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 29,16. Il peggioramento di Cellnex Telecom è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 27,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```