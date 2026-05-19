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Madrid: risultato positivo per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Cellnex Telecom
Scambia in profit la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che lievita del 2,69%.
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