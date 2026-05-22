New York: sviluppi positivi per Merck

(Teleborsa) - Effervescente la società chimico-farmaceutica , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,04%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Merck rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Merck mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 121,5 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 119,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 123.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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