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Parigi: scatto rialzista per Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scatto rialzista per Publicis Groupe
Rialzo per il colosso della pubblicità francese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,70%.
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