Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso della pubblicità francese , che avanza bene del 2,27%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Publicis Groupe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,77%, rispetto a +1,61% dell' indice di Parigi ).





Tecnicamente, la big dell'advertising è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 90,69 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 88,75. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 92,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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