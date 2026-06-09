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Parigi: balza in avanti Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Publicis Groupe
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso della pubblicità francese, con una variazione percentuale del 2,27%.
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