Scuola, classi in deroga per formazione: si è svolta al MIM informativa su decreto

"Si è svolta questa mattina, presso il Ministero, l’informativa con le organizzazioni sindacali perIl decreto dà attuazione alleche favorisce il diritto all’istruzione anche da parte di soggetti svantaggiati, inseriti in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente". Lo ha dichiarato"Infatti, in deroga a quanto previsto dal DPR 81 del 2009, gli Uffici scolastici regionali potranno individuare, da accordare a quelle che rientrano nei valori soglia,, le situazioni di dispersione scolastica e le condizioni di spopolamento.Nello specifico, la bozza di decreto prevede una quota massima di personale da destinare alle classi costituite in deroga,In particolare, come ANIEF, abbiamo chiesto di capire se questa norma, ormai applicata da cinque anni,. Abbiamo inoltre ribadito la necessità di un provvedimento legislativo che riveda i parametri di costituzione di tutte le classi e, di conseguenza, degli organici del personale.e garantiscono automaticamente la prevenzione della dispersione scolastica", conclude Portuesi.