Scuola, accolto reclamo Anief su mancata continuità insegnanti sostegno

"È stato accolto già da qualche mese dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali il. Da anni, purtroppo, si registra: la situazione si protrae da, perché una legge prevede checioè non rientri nell’organico di diritto e non possa quindi garantire la stabilizzazione del personale". Lo ha dichiarato"Secondo l’ANIEF,con la stabilizzazione di almeno 100.000, se non addirittura 120.000 unità. È necessario, inoltre,poichétrascorso tale termine scatterebberoAttualmente, ricordiamo che, mentre l’altra metà è purtroppo in deroga, motivo per cui su questi posti può essere nominato solo personale supplente", conclude Rosano.