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Scuola, accolto reclamo Anief su mancata continuità insegnanti sostegno

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"È stato accolto già da qualche mese dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali il reclamo proposto dall’ANIEF. Da anni, purtroppo, si registra una continuità del ricorso ai docenti di sostegno precari: la situazione si protrae da circa 20 anni, perché una legge prevede che la maggior parte di questi posti sia in deroga, cioè non rientri nell’organico di diritto e non possa quindi garantire la stabilizzazione del personale". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Secondo l’ANIEF, l’accoglimento del reclamo dovrebbe portare a un’azione decisa, con la stabilizzazione di almeno 100.000, se non addirittura 120.000 unità. È necessario, inoltre, agire con tempestività, poiché l’Italia ha tempo fino al 2028 per adeguarsi; trascorso tale termine scatterebbero sanzioni.

Attualmente, ricordiamo che circa la metà dell’organico di sostegno è in organico di diritto ed è quindi stabilizzato, mentre l’altra metà è purtroppo in deroga, motivo per cui su questi posti può essere nominato solo personale supplente", conclude Rosano.
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