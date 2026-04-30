Scuola, accolto reclamo Anief su mancata continuità insegnanti sostegno

"È stato accolto già da qualche mese dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali il reclamo proposto dall’ANIEF
. Da anni, purtroppo, si registra una continuità del ricorso ai docenti di sostegno precari
: la situazione si protrae da circa 20 anni
, perché una legge prevede che la maggior parte di questi posti sia in deroga,
cioè non rientri nell’organico di diritto e non possa quindi garantire la stabilizzazione del personale". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Secondo l’ANIEF, l’accoglimento del reclamo dovrebbe portare a un’azione decisa,
con la stabilizzazione di almeno 100.000, se non addirittura 120.000 unità. È necessario, inoltre, agire con tempestività,
poiché l’Italia ha tempo fino al 2028 per adeguarsi;
trascorso tale termine scatterebbero sanzioni.
Attualmente, ricordiamo che circa la metà dell’organico di sostegno è in organico di diritto ed è quindi stabilizzato
, mentre l’altra metà è purtroppo in deroga, motivo per cui su questi posti può essere nominato solo personale supplente", conclude Rosano.
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