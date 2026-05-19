Piazza Affari: balza in avanti Webuild

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , in guadagno del 2,23% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Webuild è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,537 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,581. Il peggioramento di Webuild è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,507.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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