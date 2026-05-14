Iren, accordo CO.GE.S.I. ed EGEA Acque per l'ATO 4 Cuneese

(Teleborsa) - CO.GE.S.I. ed EGEA Acque, società controllata dal Gruppo Iren , hanno sottoscritto, in data odierna, un contratto preliminare per il subentro di CO.GE.S.I. Scrl nella gestione del servizio idrico integrato dell’ATO 4 Cuneese.



L’operazione, spiega una nota, conclude un percorso avviato nel rispetto delle deliberazioni dell’Autorità d’Ambito, finalizzato ad affidare a un unico soggetto pubblico la gestione del servizio idrico integrato nel territorio cuneese.



Il completamento del subentro avverrà nella seconda metà del 2026 come da accordi sottoscritti in data odierna.



Sempre in data odierna, CO.GE.S.I. ha corrisposto 68,3 milioni di euro a titolo di valore residuo degli asset al 2024. Ulteriori tranche di pagamento sono previste nei prossimi mesi, per recepire gli aggiustamenti del valore residuo degli asset alla data del subentro.



L’EBITDA annuo di EGEA Acque relativo alla gestione del servizio idrico integrato oggetto di subentro è pari a circa 6 milioni di euro.

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